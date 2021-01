Roma, grave incidente in zona Monteverde: auto si ribalta completamente, ecco cosa è successo (FOTO) (Di domenica 31 gennaio 2021) Questa mattina in Viale dei Colli Portuensi, all’altezza del civico 44, è stato richiesto l’intervento della Polizia locale, a causa di un sinistro che ha visto un’auto ribaltarsi completamente. Sul posto sono giunti gli uomini del Gruppo Monteverde della Polizia Locale. Tuttavia le cause del sinistro e la dinamica dell’incidente sono ancora sconosciute: al momento gli agenti sono impegnati per i rilievi del caso. Inoltre è stato richiesto l’intervento del 118 a causa di una persona rimasta ferita nell’impatto. Seguiranno aggiornamenti FOTO di Stefano DC dal gruppo Noi del colli portuensi, Monteverde e dintorni su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 31 gennaio 2021) Questa mattina in Viale dei Colli Portuensi, all’altezza del civico 44, è stato richiesto l’intervento della Polizia locale, a causa di un sinistro che ha visto un’rsi. Sul posto sono giunti gli uomini del Gruppodella Polizia Locale. Tuttavia le cause del sinistro e la dinamica dell’sono ancora sconosciute: al momento gli agenti sono impegnati per i rilievi del caso. Inoltre è stato richiesto l’intervento del 118 a causa di una persona rimasta ferita nell’impatto. Seguiranno aggiornamentidi Stefano DC dal gruppo Noi del colli portuensi,e dintorni su Il Corriere della Città.

