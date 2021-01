Roma, grana Fonseca: infortunio Smalling. E Pellegrini salta la Juventus (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma - Due grane per Paulo Fonseca in vista del big match contro la Juventus . La prima è l'infortunio di Chris Smalling che dopo dodici minuti del match contro il Verona è stato costretto a uscire ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 31 gennaio 2021)- Due grane per Pauloin vista del big match contro la. La prima è l'di Chrische dopo dodici minuti del match contro il Verona è stato costretto a uscire ...

Diretta Roma - Verona La seconda grana riguarda Lorenzo Pellegrini . Il capitano della Roma 17' è stato ammonito per un intervento di gioco: il centrocampista erra diffidato e salterà il match di ...

Caracalla: doppietta Rocchi. Benedetti 13,08

... Julien Caimi (Libertas Roma XV Circoscrizione) la spunta su Daniel Consiglio (Atletica Futura), 1,85vs1,83. Per Caimi è PB. Aldo Rocchi (Atletica Tiburtina) - Foto Grana/FIDAL Al femminile seconda, ...

ROMA – Ci siamo, è il giorno del replay: la Lazio oggi pomeriggio affronterà l’Atalanta in quel di Bergamo, in quel Gewiss Stadium dove – solo pochi giorni fa – sono impattati con amarezza i sogni di ...

Roma, Fonseca: “Basta speculazioni su Dzeko. El Shaarawy ci darà una mano. L’Hellas è forte”

Il tecnico giallorosso parla in conferenza alla vigilia del match con l'Hellas Verona di Ivan Juric. Tra gli argomenti del giorno sicuramente la grana Dzeko: il portoghese dovrà provare a ricucire uno ...

