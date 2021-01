Roma, Fonseca ha bisogno di Dzeko per garantirsi il futuro (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma e Fonseca appesi a Dzeko e qualificazione in Champions: ecco perché, se non dovesse essere ceduto, il bosniaco ritroverebbe il campo Edin Dzeko, Fonseca e la Roma. Tre componenti dello stesso cielo, quello giallorosso, ma con un futuro non ancora ben delineato. Sarà tracciato da qui a giugno. La rottura tra l’attaccante bosniaco e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 31 gennaio 2021)appesi ae qualificazione in Champions: ecco perché, se non dovesse essere ceduto, il bosniaco ritroverebbe il campo Edine la. Tre componenti dello stesso cielo, quello giallorosso, ma con unnon ancora ben delineato. Sarà tracciato da qui a giugno. La rottura tra l’attaccante bosniaco e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

OfficialASRoma : ??? Paulo Fonseca sul ritorno di El Shaarawy alla Roma #ASRoma - angelomangiante : Bloccata la trattativa per lo scambio dei prestiti tra Dzeko-Sanchez. Manca l'accordo economico. Tiago Pinto sta… - Sport_Mediaset : Mercato #Juventus, ipotesi di scambio con la #Roma: #Bernardeschi per #Dzeko. Il bosniaco, che ha rotto con… - corgiallorosso : #Roma, #Fonseca gela #Dzeko: «La squadra è con me» - serieAnews_com : ?? #Roma, senza mercato #Dzeko può tornare in campo ?? il suo rientro tutela pure gli interessi di #Fonseca -