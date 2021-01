Ritorno a scuola: il calendario delle superiori regione per regione (Di domenica 31 gennaio 2021) Ritorno a scuola: il calendario per le superiori regione per regione. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle lezioni online e in presenza a partire da lunedì 1° febbraio 2021. Ritorno a scuola dal 1° febbraio 2021Da lunedì 1° febbraio 2021 importanti novità sul fronte scuola. A tornare in classe questa volta saranno gli studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado. Ecco l’attuale situazione regione per regione. Ritorno a scuola: da lunedì 1° febbraio via libera agli studenti delle superiori Da lunedì 1° febbraio si completa il quadro relativo ... Leggi su altranotizia (Di domenica 31 gennaio 2021): ilper leper. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle lezioni online e in presenza a partire da lunedì 1° febbraio 2021.dal 1° febbraio 2021Da lunedì 1° febbraio 2021 importanti novità sul fronte. A tornare in classe questa volta saranno gli studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado. Ecco l’attuale situazioneper: da lunedì 1° febbraio via libera agli studentiDa lunedì 1° febbraio si completa il quadro relativo ...

todoweenies : Almeno a scuola in presenza ci ritorno con stile?????? - infoitinterno : Ritorno a scuola in Calabria, presenza al 50% alle superiori ma si può richiedere la Dad - nicoledegaani : Buonanotte e buon ritorno a scuola - _sashimii__ : e io domani a scuola come ci ritorno se so che tu non sei a casa?dimmelo,vedi di ritornare infamona - margxer : ma solo io domani non ritorno a scuola? -