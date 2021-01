"Rissa tra Concita De Gregorio e Zingaretti? Ecco cosa c'è dietro": il segreto svelato da Antonio Socci (Di domenica 31 gennaio 2021) Nicola Zingaretti stizzito ribatte su Facebook a Concita De Gregorio perché lo aveva sbertucciato ieri su Repubblica. Il suo è uno scivolone emblematico di questo momento politico e del tracollo di "quel che resta del Pci". Il flash sarcastico della giornalista (certamente non di destra) prendeva spunto dalla goffa performance del segretario Dem, all'uscita dal colloquio col Capo dello Stato: «È tanto una brava persona però ogni volta che inciampa esita traccheggia, tira fuori dalla tasca un foglietto da leggere, non trova l'uscita e qualcuno deve prenderlo per il gomito - per di qui, segretario - Nicola Zingaretti lascia dietro di sé l'eco malinconica di un vuoto. Come un ologramma, sorride e svanisce». Ci manca solo la perfida battuta di Fortebraccio: «Arrivò una berlina, si aprì lo sportello, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Nicolastizzito ribatte su Facebook aDeperché lo aveva sbertucciato ieri su Repubblica. Il suo è uno scivolone emblematico di questo momento politico e del tracollo di "quel che resta del Pci". Il flash sarcastico della giornalista (certamente non di destra) prendeva spunto dalla goffa performance del segretario Dem, all'uscita dal colloquio col Capo dello Stato: «È tanto una brava persona però ogni volta che inciampa esita traccheggia, tira fuori dalla tasca un foglietto da leggere, non trova l'uscita e qualcuno deve prenderlo per il gomito - per di qui, segretario - Nicolalasciadi sé l'eco malinconica di un vuoto. Come un ologramma, sorride e svanisce». Ci manca solo la perfida battuta di Fortebraccio: «Arrivò una berlina, si aprì lo sportello, ...

fanpage : Assembramento e rissa tra ragazzini in centro a Roma - FBiasin : 'Beh, in fondo è un #derby di #CoppaItalia ...'. - Rissa tra colossi. - Arbitri infortunati. - Invasione delle cav… - pisto_gol : La rissa tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku non è solo un affare personale | L'Ultimo Uomo - news_rimini : Rissa in centro tra giovani. Il consigliere Zilli: situazione fuori controllo - LaStampaTV : VIDEO | Roma, una nuova rissa a piazza del Popolo tra ragazzini, cinque minorenni identificati -