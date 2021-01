Riprese le consultazioni di Fico | europeisti e autonomie insistono su Conte

(Di domenica 31 gennaio 2021) AGI - Il presidente della Camera, Roberto, ha ripreso questa mattina ledel suo mandato esplorativo. A Montecitorio sono stati ricevuti per primi i rappresentanti del Gruppo '– Maie – Centro Democratico' del Senato, che hanno insistito per un reincarico a Giuseppe. Nella delegazione c'era anche la senatrice Mariarosaria Rossi, ormai ex FI e in passato a lungo strettissima collaboratrice di Silvio Berlusconi. "Speriamo si arrivi a una soluzione al più presto", ha detto al termine Ricardo Merlo, esponente del gruppo-Maie-Cd del Senato, e ha spiegato che sono "due le emergenze da affrontare subito: l'emergenza sanitaria e quella economica". Dunque, bisogna "archiviare al più presto questa crisi politica, l'Italia ha bisogno di un governo forte e di una ...

Sono riprese alle 10 le consultazioni del presidente della Camera, Roberto Fico, nell'ambito dell'incarico esplorativo che gli è stato conferito dal capo dello Stato.