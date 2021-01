Rientro a scuola, Cgil: “Prefettura aumenti i trasporti e basta contese politiche” (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Abbiamo chiesto al Prefetto di Caserta un impegno concreto e incisivo sul piano straordinario dei trasporti, affinché si consenta agli studenti del Casertano, comprese quelli delle aree più disagiate, di giungere a scuola in sicurezza“. Lo affermano in una nota congiunta Matteo Coppola e Gaetanina Ricciardi, segretari generali rispettivamente della Cgil di Caserta e della Flc-Cgil (sigla della scuola) di Caserta. “Abbiamo chiesto – proseguono i due sindacalisti – di incrementare il monitoraggio della situazione epidemiologica negli istituti (con tamponi e controlli continui e gratuiti) e che il personale docente venga inserito da subito all’interno della campagna vaccinale. Monitoreremo che le soluzioni assicurate dalla Prefettura siano ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Abbiamo chiesto al Prefetto di Caserta un impegno concreto e incisivo sul piano straordinario dei, affinché si consenta agli studenti del Casertano, comprese quelli delle aree più disagiate, di giungere ain sicurezza“. Lo affermano in una nota congiunta Matteo Coppola e Gaetanina Ricciardi, segretari generali rispettivamente delladi Caserta e della Flc-(sigla della) di Caserta. “Abbiamo chiesto – proseguono i due sindacalisti – di incrementare il monitoraggio della situazione epidemiologica negli istituti (con tamponi e controlli continui e gratuiti) e che il personale docente venga inserito da subito all’interno della campagna vaccinale. Monitoreremo che le soluzioni assicurate dallasiano ...

