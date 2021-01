"Riduce l'efficacia delle cure": cosa si rischia con la nuova variante (Di domenica 31 gennaio 2021) Alessandro Ferro La nuova mutazione della variante sudafricana annullerebbe l'efficacia degli anticorpi con risvolti negativi anche per i vaccini. "C'è preoccupazione": ecco cosa ci hanno detto due epidemiologi Cattive notizie sul fronte Covid-19: come se non bastassero i ritardi legati ai vaccini, adesso si aggiunge pure un'altra (potenziale) mazzata. La variante sudafricana sarebbe in grado di sfuggire alla neutralizzazione degli anticorpi mettendo a rischio sia il plasma donato da chi ha avuto il virus che la terapia con gli anticorpi monoclonali. Di conseguenza, resta da capire l'efficacia dei vaccini. Qual è la situazione L'allarme è di alcuni ricercatori dell'Università della California che hanno pubblicato il loro studio su Biorxiv in attesa di essere sottoposto ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 31 gennaio 2021) Alessandro Ferro Lamutazione dellasudafricana annullerebbe l'degli anticorpi con risvolti negativi anche per i vaccini. "C'è preoccupazione": eccoci hanno detto due epidemiologi Cattive notizie sul fronte Covid-19: come se non bastassero i ritardi legati ai vaccini, adesso si aggiunge pure un'altra (potenziale) mazzata. Lasudafricana sarebbe in grado di sfuggire alla neutralizzazione degli anticorpi mettendo a rischio sia il plasma donato da chi ha avuto il virus che la terapia con gli anticorpi monoclonali. Di conseguenza, resta da capire l'dei vaccini. Qual è la situazione L'allarme è di alcuni ricercatori dell'Università della California che hanno pubblicato il loro studio su Biorxiv in attesa di essere sottoposto ...

