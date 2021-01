fanpage : L'uomo lascia due figlie. È l'ennesima tragedia che sconvolge il mondo dei rider - MassiAny : RT @fanpage: L'uomo lascia due figlie. È l'ennesima tragedia che sconvolge il mondo dei rider - StefaniaFalone : RT @fanpage: L'uomo lascia due figlie. È l'ennesima tragedia che sconvolge il mondo dei rider - leggoit : #Pistoia #Rider muore a 47 anni investito da un'auto mentre fa le consegne con la bici: lascia moglie e due figlie - CrespiEnrico : I '#rider felici'raccontati dalla stampa italiana. -

Ultime Notizie dalla rete : Rider muore

Undi 47 anni, filippino, è stato travolto e ucciso da un'auto vicino al Mc Donald's di Montecatini Terme (Pistoia). Romulo Sta Ana , residente a Montecatini, sposato e con due figli, ieri sera ...Ilha parcheggiato il mezzo di trasporto con cui faceva le consegne di fronte al McDonald's di Montecatini Terme in via Camporcioni. Stava attraversando la strada quando, improvvisamente, è ...Un rider di 47 anni, filippino, è stato travolto e ucciso da un'auto vicino al Mc Donald's di Montecatini Terme (Pistoia). Romulo Sta Ana, residente a Montecatini, sposato ...Semplicemente non l'ha visto, dirà alle forze dell'ordine sopraggiunte poco dopo insieme ai soccorritori del 118. Montecatini, 31 gennaio 2021 - Stava andando a ritirare il pasto ordinato da un client ...