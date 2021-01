Ricordate Kabir Bedi? Sconvolgente | torna in tv dalla Venier ed è irriconoscibile | ecco il suo volto oggi | Guarda

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ve lo, l'attore e interprete del mitico Sandokan? Bene,- domenica 31 gennaio - era ospite in collegamento direttamente dall'India con Mara, a Domenica In, il programma del pomeriggio di Rai 1. L'attore ha fatto il punto sulla situazione-coronavirus nel Paese. Ma soprattutto ha fatto parlare la sua "mutazione": sembra proprio che si sia sottoposto a qualche ritocchino, tanto che ilsembra assumere dei connotati un poco differenti rispetto a quelli che conoscevamo. La foto qui sotto, in effetti, parla chiaro. Al netto del suo aspetto, come detto,ha parlato della pandemia: "Qui in India abbiamo avuto una situazione pessima da marzo a giugno con quasi 10 milioni di casa, qualcosa è poi cambiato ...

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate Kabir

Liberoquotidiano.it

Lui ispira certi pensieri, è un po' comeBedi quando faceva Sandokan. Santa Maria, ve lo? Era un felino, una bestia, in senso buono, s'intende...». Poi Iva rivela il suo interesse per ...Lui ispira certi pensieri , è un po' comeBedi quando faceva Sandokan. Santa Maria, ve lo? Era un felino, una bestia, in senso buono, s'intende...'. La Zanicchi, poi, ha rivelato il ...Iva Zanicchi sempre più scatenata: anche lei è pazza dell’attore-sex symbol Can Yaman. La cantante, in un'intervista in edicola sul settimanale Vero (da oggi, ...Iva Zanicchi sempre più scatenata: anche lei è pazza dell’attore-sex symbol Can Yaman. La cantante, in un'intervista in edicola sul settimanale Vero, riprende ...