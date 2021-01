Ricciardi | ' In estate abbiamo vanificato i sacrifici fatti per fermare il Covid'

huge1961 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi estate

Il professor Walter, consulente del ministro della Salute Speranza, ha fatto un resoconto di questo anno di pandemia, individuando nell'il motivo dell'esplosione delle successive ondate. "E' stato un ......è fondamentale ricordare cosa è successo la scorsaquando "molti si sono proiettati al ritorno alla normalità senza comprendere che il virus era, come oggi, attorno a noi". Covid,...Il consulente del ministro della Salute Speranza: "Il virus va preceduto, non seguito anche se significa essere impopolari".Il consulente del ministro della Salute: "Devi convincere l'opinione pubblica e farlo capire anche agli operatori economici. Meglio chiudere tutto per un periodo limitato, altrimenti l'alternativa è u ...