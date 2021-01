"Riapriamo cinema e teatri subito dopo Sanremo o è una presa in giro" (Di domenica 31 gennaio 2021) Lo Stato Sociale è un collettivo fondato sul lavoro e sulla sovversione, in chiave squisitamente pop, di tutto ciò che è all’apparenza convenzionale e scontato. Se la discografia tradizione impone la regola di pubblicare un album dopo Sanremo, allora i cinque ragazzi di Bologna decidono di pubblicare ben cinque dischi prima della kermesse. Questa volta però la banda di “Una vita in vacanza” si è divisa prima di ricongiungersi. Ognuno di loro ha curato personalmente uno degli album per mostrare le proprie individualità rimaste ancora “nascoste” al pubblico. Per parlare di questo ambizioso e alternativo progetto, con Sanremo che inizia tra meno di un mese sullo sfondo, HuffPost ha organizzato una riunione rigorosamente su Zoom con Lodo Guenzi, Checco Draicchio e Bebo Guidetti. Quest’ultimo è l’autore del primo della serie di dischi che ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Lo Stato Sociale è un collettivo fondato sul lavoro e sulla sovversione, in chiave squisitamente pop, di tutto ciò che è all’apparenza convenzionale e scontato. Se la discografia tradizione impone la regola di pubblicare un album, allora i cinque ragazzi di Bologna decidono di pubblicare ben cinque dischi prima della kermesse. Questa volta però la banda di “Una vita in vacanza” si è divisa prima di ricongiungersi. Ognuno di loro ha curato personalmente uno degli album per mostrare le proprie individualità rimaste ancora “nascoste” al pubblico. Per parlare di questo ambizioso e alternativo progetto, conche inizia tra meno di un mese sullo sfondo, HuffPost ha organizzato una riunione rigorosamente su Zoom con Lodo Guenzi, Checco Draicchio e Bebo Guidetti. Quest’ultimo è l’autore del primo della serie di dischi che ...

alcinx : RT @HuffPostItalia: 'Riapriamo cinema e teatri subito dopo Sanremo o è una presa in giro' - FrancaFerrari4 : RT @HuffPostItalia: 'Riapriamo cinema e teatri subito dopo Sanremo o è una presa in giro' - HuffPostItalia : 'Riapriamo cinema e teatri subito dopo Sanremo o è una presa in giro' - Maddy23520131 : @s_sironi @RegLombardia Ma riapriamo anche tutto.....confini regioni, viaggi, ristoranti anche di sera, palestre, t… - tecnoboss : Vogliamo i Cinema Aperti e i teatri - Firma la petizione! -