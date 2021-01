Repubblica | Gattuso conferma la restaurazione del 4-3-3

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 31 gennaio 2021) Vincere contro il Parma non è solo importante, ma fondamentale, scriveNapoli, per tenere insieme il rapporto tra Rinoe De Laurentiis che ha cominciato pericolosamente a vacillare. Proprio per questo il tecnico ha intenzione dire alcune scelte che si sono rivelate vincenti contro lo Spezia niente più 4-2-3-1, dunque, ma di nuovo quel 4-3-3 che garantisce maggiori certezze. Demme sarà il punto di riferimento centrale davanti al reparto arretrato (Ospina in porta, Manolas e Koulibaly in mezzo, Di Lorenzo e Rui sugli esterni), Zielinski ed Elmas giocheranno più avanzati e trasformeranno l'abito tattico in un 4-1-4-1. L'escluso eccellente sarà ancora una volta Bakayoko, apparso tra i peggiori contro l'Hellas Verona.