Report Coronavirus nel mondo di Domenica 31 Gennaio 2021

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ilcontinua a correre nel: ad oggi,31, si sono registrati oltre 102.303.716 di casi e 2.212.694 di decessi. Come ogni, vi pubblichiamo il nostroaggiornato. Località Casi totali Nuovi casi (1 giorno*) Nuovi casi (ultimi 60 giorni) Casi per 1 milione di persone Decessi Tutto il102.303.716 Nessun dato 13.157 2.212.694 Stati Uniti 25.971.202 165.636 78.807 436.780 India 10.733.130 13.082 7.889 154.147 Brasile 9.118.513 59.826 43.147 222.666 Regno ...

I numeri del- Così sono stati studiati i quadri clinici dei deceduti dall'inizio della ... - - > Leggi Anche Istat - Iss: ilè causa diretta di morte nell'89% dei pazienti positivi ...Al 31 dicembre, le infezioni da nuovodi origine professionale denunciate all'Inail sono state 131.090. Pari al 23,7% delle ... A rilevarlo è il 12 esimonazionale sui contagi sul ...Anche nella settimana appena trascorsa sono stati effettuati i servizi per controllare il rispetto delle previsioni normative, previste dalla c.d. “Area Gialla”, vigente attualmente in Campania. Infat ...Sono 50mila decessi per Covid in Italia durante la seconda ondata dell'epidemia secondo il rapporto dell’Istituto superiore di sanità ...