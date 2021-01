Renzi si mostra spavaldo: alza la posta per tornare al governo attaccando Pd e Conte (Di domenica 31 gennaio 2021) Lui pensa di poter dettare ancora la linea, ma dipenderà molto da Pd, M5s e Leu non cedere ai ricatti e, soprattutto, chiedere a Italia viva (semmai farà parte del governo) di piantarla di stare all ... Leggi su globalist (Di domenica 31 gennaio 2021) Lui pensa di poter dettare ancora la linea, ma dipenderà molto da Pd, M5s e Leu non cedere ai ricatti e, soprattutto, chiedere a Italia viva (semmai farà parte del) di piantarla di stare all ...

globalistIT : - TmsBzz : @justeucitizen @emifittipaldi Vedi, nella foto che hai postato sono tutti in Arabia a nome dello stato. Per fare gl… - dangdaide : @La_manina__ Certo, la capisco, ma scrivere che Renzi 'inizia a preoccuparmi' quando è da mesi che ogni giorno non… - romi_andrio : RT @stefarussnaples: #Meli 'Dunque, Roberto #Fico, proprio come aveva chiesto ieri al Presidente della Repubblica Matteo #Renzi, che infatt… - stefarussnaples : #Meli 'Dunque, Roberto #Fico, proprio come aveva chiesto ieri al Presidente della Repubblica Matteo #Renzi, che inf… -