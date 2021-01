Corriere : «Quanto all’Arabia Saudita, soltanto chi non conosce la politica estera ignora il fatto che stiamo parlando di uno… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Renzi: 'Proviamo a fare un governo politico. Il voto? Nel 2023' #Governo - adrianamusella : RT @Corriere: «Quanto all’Arabia Saudita, soltanto chi non conosce la politica estera ignora il fatto che stiamo parlando di uno dei nostri… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Renzi: 'Proviamo a fare un governo politico. Il voto? Nel 2023' #Governo - MediasetTgcom24 : Renzi: 'Proviamo a fare un governo politico. Il voto? Nel 2023' #Governo -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Proviamo

Alla scelta di un governo istituzionale 'è preferibile una soluzione politica'. E' quanto afferma il leader di Italia Viva, Matteo, secondo il quale il voto è 'il solito spauracchio per terrorizzare qualche parlamentare preoccupato. Qualche dirigente politico si finge di essere un raffinato stratega giocando la carta della ...Ora una cosa alla volta, primaa fare il governo politico ". E sui Cinque Stelle che ... su temi come vaccini, scuola, lavoro, debito pubblico, spiega, " stento a comprendere quale ...Alla scelta di un governo istituzionale "è preferibile una soluzione politica". E' quanto afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, secondo il quale il voto è "il solito spauracchio per terroriz ...Il giorno dopo il confronto con il presidente della Camera Roberto Fico, incaricato dal Presidente Mattarella per trovare l’accordo nella maggioranza per un ...