“Renzi ha preso soldi dai sauditi, mica poteva dire che sono una dittatura sanguinaria”. L’amara ironia di Paolo Hendel che cita Selvaggia Lucarelli (Di domenica 31 gennaio 2021) “Tutti a criticare Renzi che è andato in Arabia Saudita. Ma da loro ha preso 80mila euro, e siccome Renzi è una persona educata, mica poteva dire loro che sono una dittatura sanguinaria“. Paolo Hendel, con la consueta ironia, ha commentato il viaggio del leader di Italia viva nel Paese arabo. Hendel ha poi citato Selvaggia Lucarelli, evidenziando come in Arabia Saudita i parlamentari di Iv avrebbero – o avrebbero avuto – grossi problemi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) “Tutti a criticareche è andato in Arabia Saudita. Ma da loro ha80mila euro, e siccomeè una persona educata,loro cheuna“., con la consueta, ha commentato il viaggio del leader di Italia viva nel Paese arabo.ha poito, evidenziando come in Arabia Saudita i parlamentari di Iv avrebbero – o avrebbero avuto – grossi problemi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

CarloCalenda : Con che credibilità Renzi potrebbe in futuro ricoprire il ruolo di Ministro degli Esteri o sedere nel Copasir o inf… - riotta : Insomma Conte paga il pegno di non avere preso iniziative riportare a bordo Renzi per tempo. Gli stessi Pd e 5 Stel… - angelinascanu : Caro #Travaglio gli eletti nel pd, sono stati eletti grazie alle liste fatte dal 'demolition man' (come da tua def… - fry0650_gianni : @matteorenzi Caro Renzi per carità non prendere più nessun impegno!! dopo i tanti che hai già preso e tranquillamen… - GCagnino : RT @ilfattovideo: “Renzi ha preso soldi dai sauditi, mica poteva dire che sono una dittatura sanguinaria”. L’amara ironia di Paolo Hendel c… -