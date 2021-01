Renzi al Corriere insiste: “Arabia baluardo contro estremismo”. Neanche una parola (né una domanda) su diritti umani e crimini del regime (Di domenica 31 gennaio 2021) “Il regime saudita è un baluardo contro l’estremismo islamico, la forza politica ed economica più importante dell’area. Temo che sia più un argomento per attaccarmi personalmente non riuscendo a rispondere sui contenuti“. I diritti umani violati? Il brutale omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, di cui secondo l’Onu è responsabile proprio il principe ereditario Mohammed bin Salman? Nulla di tutto questo scalfisce la linea di Matteo Renzi sulla trasferta a Ryad in piena crisi di governo, per partecipare a un evento organizzato dalla fondazione Future investment initiative – nel cui board siede prendendo un gettone fino a 80mila dollari l’anno – con il figlio del re saudita. Intervistato dal Corriere della Sera, il leader di Italia viva sostiene che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) “Ilsaudita è unl’islamico, la forza politica ed economica più importante dell’area. Temo che sia più un argomento per attaccarmi personalmente non riuscendo a rispondere sui contenuti“. Iviolati? Il brutale omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, di cui secondo l’Onu è responsabile proprio il principe ereditario Mohammed bin Salman? Nulla di tutto questo scalfisce la linea di Matteosulla trasferta a Ryad in piena crisi di governo, per partecipare a un evento organizzato dalla fondazione Future investment initiative – nel cui board siede prendendo un gettone fino a 80mila dollari l’anno – con il figlio del re saudita. Intervistato daldella Sera, il leader di Italia viva sostiene che ...

