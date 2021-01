Regione Lombardia: dopo Letizia Moratti, torna anche Guido Bertolaso (Di domenica 31 gennaio 2021) dopo Letizia Moratti, torna anche Guido Bertolaso. Lo annuncia la stessa Regione Lombardia, spiegando che Moratti “in accordo con il presidente Attilio Fontana nella giornata di ieri ha parlato con il dottor Guido Bertolaso per sondare la sua disponibilità a collaborare al progetto di vaccinazione di massa anti-Covid per l’intera popolazione lombarda”, ovvero per la fase successiva alla prima, riservata a medici, agli operatori e agli ospiti delle RSA. Bertolaso, 71 anni il prossimo marzo, aveva già collaborato con Regione Lombardia nella realizzazione del discusso ospedale realizzato negli spazi un tempo occupati dalla Fiera di Milano ... Leggi su tpi (Di domenica 31 gennaio 2021). Lo annuncia la stessa, spiegando che“in accordo con il presidente Attilio Fontana nella giornata di ieri ha parlato con il dottorper sondare la sua disponibilità a collaborare al progetto di vaccinazione di massa anti-Covid per l’intera popolazione lombarda”, ovvero per la fase successiva alla prima, riservata a medici, agli operatori e agli ospiti delle RSA., 71 anni il prossimo marzo, aveva già collaborato connella realizzazione del discusso ospedale realizzato negli spazi un tempo occupati dalla Fiera di Milano ...

matteosalvinimi : ?? Dopo i ricorsi e le denunce fatte dalla Regione, la Lombardia torna in zona gialla. Bene, i cittadini hanno fatto… - RegLombardia : #Covid19 Con la nuova Ordinanza del Ministero della Salute, la Lombardia è in ZONA GIALLA. Ecco cosa cambia e le p… - LegaSalvini : ++ LA #LOMBARDIA LOTTA E VINCE: ZONA GIALLA, COME LA REGIONE CHIEDEVA SECONDO LA SITUAZIONE REALE DEI DATI DEL CONT… - carloarbini51 : RT @Iperbole_: La Moratti ha chiamato Bertolaso a coordinare il piano vaccini di Regione Lombardia. Mancano solo Attila e la saponificatri… - Mario44623861 : RT @beatrice_tom: Un governo che odia la regione più produttiva d’Italia. Ancora una volta calpestata la Lombardia. -