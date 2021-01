Regione Lazio – Fenascop: comunità psichiatriche e famiglie, giustizia su compartecipazione (Di domenica 31 gennaio 2021) – “A seguito di una sentenza del Consiglio di Stato del 2019, che ha annullato alcune disposizioni di legge, le strutture che si occupano di disagio psichiatrico stanno ricevendo le richieste di rimborso delle quote di compartecipazione socio sanitaria per gli anni 2017/2019 da parte dei familiari dei pazienti, in alcuni casi anche attraverso diffide legali, che chiedono di riavere indietro quanto previsto dalla normativa, poi annullata dalla sentenza. Tutto questo determina un clima di incertezza e di possibili contenziosi legali, che rischiano di fiaccare ulteriormente la tenuta e la resistenza delle nostre strutture, già indebolite dai ritardi nei pagamenti, dai mancati ristori per l’obbligo di tampone e dalle conseguenze della sentenza del Consiglio di Stato”. Lo scrive in una lettera appello la Fenascop Lazio, associazione che ... Leggi su romadailynews (Di domenica 31 gennaio 2021) – “A seguito di una sentenza del Consiglio di Stato del 2019, che ha annullato alcune disposizioni di legge, le strutture che si occupano di disagio psichiatrico stanno ricevendo le richieste di rimborso delle quote disocio sanitaria per gli anni 2017/2019 da parte dei familiari dei pazienti, in alcuni casi anche attraverso diffide legali, che chiedono di riavere indietro quanto previsto dalla normativa, poi annullata dalla sentenza. Tutto questo determina un clima di incertezza e di possibili contenziosi legali, che rischiano di fiaccare ulteriormente la tenuta e la resistenza delle nostre strutture, già indebolite dai ritardi nei pagamenti, dai mancati ristori per l’obbligo di tampone e dalle conseguenze della sentenza del Consiglio di Stato”. Lo scrive in una lettera appello la, associazione che ...

RegioneLazio : LAZIO IN ZONA GIALLA DAL PRIMO FEBBRAIO Dal primo febbraio il Lazio torna in Zona Gialla, le nuove norme saranno i… - Corriere : Vaccino per over 80, domani nel Lazio via alle prenotazioni: ecco le date note per le a... - amnestyitalia : Da oggi un ritratto di #PatrickZaki si trova all'ingresso della Regione Lazio #freepatrickzaki - Chiaraema1 : RT @Silvestroninews: Nel Lazio, la #sanità distrutta da #Zingaretti non garantisce il diritto alla salute. Nella regione di Zingaretti è vi… - Keyary98 : RT @ivgstobenissimo: La regione #Lazio ha assunto le nuove linee guida ministeriali per l'aborto farmacologico in day hospital, aprendo anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio Lazio, Buschini: al via interventi di messa in sicurezza su strade Cassinate

Così in una nota il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. 'A questo ... In raccordo con loro, ho interpretato le istanze in Regione e grazie a questo finanziamento si inizierà la ...

Coronavirus, vaccini agli over 80, si parte dal Lazio:ecco il calendario delle regioni

La prima regione a partire sarà il Lazio, dopo un posticipo di sette giorni, cui seguiranno Veneto e Liguria. La Lombardia partirà a fine mese, mentre il Trentino ha già iniziato da giorni. Ecco il ...

La Regione Lazio fuori dal commissariamento non cancella la "tassa della salute" Il Tempo Così in una nota il Presidente del Consiglio regionale del, Mauro Buschini. 'A questo ... In raccordo con loro, ho interpretato le istanze ine grazie a questo finanziamento si inizierà la ...La primaa partire sarà il, dopo un posticipo di sette giorni, cui seguiranno Veneto e Liguria. La Lombardia partirà a fine mese, mentre il Trentino ha già iniziato da giorni. Ecco il ...