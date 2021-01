Reggina-Salernitana (lunedì 1° febbraio, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 31 gennaio 2021) Posticipo della ventesima giornata di Serie B che è tutto a tinte granata, tra la Reggina e la Salernitana. Punto importante quello della squadra di Baroni in ciociaria, che interrompe una serie di 2 sconfitte consecutive e viene a margine di un’ottima prestazione. Il mercato adesso ha un po’ sfoltito la rosa e sta dando modo al InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 31 gennaio 2021) Posticipo della ventesima giornata di Serie B che è tutto a tinte granata, tra lae la. Punto importante quello della squadra di Baroni in ciociaria, che interrompe una serie di 2 sconfitte consecutive e viene a margine di un’ottima prestazione. Il mercato adesso ha un po’ sfoltito la rosa e sta dando modo al InfoBetting: Scommesse Sportive e

