Real Madrid, Perez: «Benzema leggenda come Cristiano Ronaldo»

Florentino Perez esalta Karim Benzema e non si capacita della sua assenza dalla nazionale francese: le parole del presidente del Real Madrid

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha parlato di Karim Benzema ai microfoni di Europe 1. «Karim è un giocatore unico. La sua assenza dalla selezione francese è un enorme spreco. Vi state privando del miglior numero 9 al mondo. Una situazione che nessuno può capire. È una leggenda del Real Madrid. Ha conquistato fiducia e ammirazione. Benzema ha associato il suo nome ai più grandi attaccanti del Real, Ronaldo, Raùl, Cristiano Ronaldo…»

