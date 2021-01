Real Madrid k.o., Courtois non si arrende: “Dobbiamo continuare a combattere per la Liga…” (Di domenica 31 gennaio 2021) In 10 praticamente per tutta la gara a causa del rosso a Militao. Il Real Madrid non riesce a portare a casa neppure un punto dalla gara di Liga contro il Levante. 1-2 per i blancos, ancora senza Zidane in panchina per via del coronavirus. Un k.o. che mette la squadra dei galacticos in una posizione ancora peggiore in ottica classifica. L'Atletico Madrid capolista, infatti, ha ben 7 punti di vantaggio con due gare in meno giocate. Proprio della lotta al primato ha parlato Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ai microfoni di Movistar TV.Courtois: "Dobbiamo combattere ancora"caption id="attachment 1068187" align="alignnone" width="741" Courtois (getty images)/caption"Abbiamo preso il rosso subito e poi la partita ... Leggi su itasportpress (Di domenica 31 gennaio 2021) In 10 praticamente per tutta la gara a causa del rosso a Militao. Ilnon riesce a portare a casa neppure un punto dalla gara di Liga contro il Levante. 1-2 per i blancos, ancora senza Zidane in panchina per via del coronavirus. Un k.o. che mette la squadra dei galacticos in una posizione ancora peggiore in ottica classifica. L'Atleticocapolista, infatti, ha ben 7 punti di vantaggio con due gare in meno giocate. Proprio della lotta al primato ha parlato Thibaut, portiere del, ai microfoni di Movistar TV.: "ancora"caption id="attachment 1068187" align="alignnone" width="741"(getty images)/caption"Abbiamo preso il rosso subito e poi la partita ...

TUDNMEX : ¡Sorpresa! @LevanteUD triunfa ante Real Madrid ?? #RealMadrid I #Levante I #LaLiga - tancredipalmeri : Il Real Madrid addirittura con un comunicato ufficiale definisce ‘rotondamente falsa’ la notizia su Hakimi - CorSport : Tensione #Inter-Real Madrid: c'è #Hakimi in ballo! ?? - ItaSportPress : Real Madrid k.o., Courtois non si arrende: 'Dobbiamo continuare a combattere per la Liga...' -… - KofiNtori : RT @asanteniiba: Real Madrid ashi Sika nno oooooo ???????????? ???????? -