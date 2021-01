Rashford | che risposta al razzismo | “Il lato peggiore dell’umanità e dei social media Sono nero e ne vado orgoglioso”

ItaSportPress : Rashford, che risposta al razzismo: 'Il lato peggiore dell'umanità e dei social media. Sono nero e ne vado orgoglio… - niccoloomini : Per ringraziarlo del lavoro che sta facendo nell'aiutare i bambini poveri inglesi, l'Arsenal ha dedicato il match p… - ClockEndItalia : Ottimo intervento difensivo di Martinelli che anticipa Rashford il pallone all’ultimo prima che potesse tirare in porta #ARSMUN - Lopez92Paul : RT @Angelblink10: @romanewseu Eh si...lo Untd che ha ighalo, diallo, james, greenwood e sopratutto Rashford, Martial e Cavani ora cerchereb… - Angelblink10 : @romanewseu Eh si...lo Untd che ha ighalo, diallo, james, greenwood e sopratutto Rashford, Martial e Cavani ora cer… -

Ultime Notizie dalla rete : Rashford che

DIRETTA ARSENAL MANCHESTER UNITED (RISULTATO 0 - 0): POSTA IN PALIO DIVISA Pogba e Maguire si beccano il giallo nel giro di pochi minuti. Ci provanon trova lo specchio. Pepe si incunea in area e calcia a botta sicura, palla fuori di pochissimo. Wan - Bissaka trova l'ex Psg Cavaniper questioni di centimetri non trova il gol ...... tocco preciso dal limite a scavalcare il portiere, ma Leno con il colpo di reni devia il tantobasta. United vicino al gol. 44' OCCASIONISSIMA UNITED!! Il numero 10, da dentro l area di ...Rashford non ci sta Rashford (getty images) A seguito dei fatti che hanno visto Martial e Tuanzebe subire insulti razzisti e minacce dopo il k.o. del Manchester United contro lo S ...Il Manchester City vince, con difficoltà, e si prende il primato in questa 21^ giornata di Premier League. I cugini dello United non vanno oltre lo 0-0 con l'Arsenal. Tonfo pesante per l'Everton di An ...