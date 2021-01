Rapporto ISS: in Italia la seconda ondata Covid ha fatto 50mila morti (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono 50mila i decessi per Covid in Italia durante la seconda ondata dell’epidemia. Secondo il Rapporto Iss sulle caratteristiche dei pazienti deceduti, aggiornato al 27 gennaio, da ottobre le vittime del virus sono 49.274: superato ampiamente il bilancio della prima ondata, da marzo a maggio 2020, quando i decessi furono 34.278. Nella fase intermedia, quella estiva da giugno a settembre, i morti sono stati invece 1.837. Tra prima e seconda ondata, si evince dal report, si è modificata la distribuzione regionale: se nella prima fase, che ha travolto prevalentemente il Nord, in Lombardia si contavano addirittura il 47,7% delle vittime totali, in questa seconda la percentuale scende al 19,7, una su ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Sonoi decessi perindurante ladell’epidemia. Secondo ilIss sulle caratteristiche dei pazienti deceduti, aggiornato al 27 gennaio, da ottobre le vittime del virus sono 49.274: superato ampiamente il bilancio della prima, da marzo a maggio 2020, quando i decessi furono 34.278. Nella fase intermedia, quella estiva da giugno a settembre, isono stati invece 1.837. Tra prima e, si evince dal report, si è modificata la distribuzione regionale: se nella prima fase, che ha travolto prevalentemente il Nord, in Lombardia si contavano addirittura il 47,7% delle vittime totali, in questala percentuale scende al 19,7, una su ...

istsupsan : ??? Silvio Brusaferro - #ISS: 'sappiamo che tutti i sistemi di sorveglianza possono non essere esaustivi, in nessuna… - massimo09421979 : RT @HuffPostItalia: Rapporto ISS: in Italia la seconda ondata Covid ha fatto 50mila morti - HuffPostItalia : Rapporto ISS: in Italia la seconda ondata Covid ha fatto 50mila morti - ZenatiDavide : Record morti per Covid. 1 su 5 è lombardo: Sono 50mila i decessi per Covid in Italia durante la seconda ondata dell… - MariaAn32957564 : RT @istsupsan: ??? Silvio Brusaferro - #ISS: 'sappiamo che tutti i sistemi di sorveglianza possono non essere esaustivi, in nessuna epidemia… -