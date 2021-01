Radio University 2021 – Segui la diretta con Ignazio La Russa e Valter Pancini

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 31 gennaio 2021), “la voce della destra milanese”, nasce nel dicembre 1975 in via Mancini a Milano, ben nascosta a causa delle minacce che i militanti della destra ricevono negli anni ’70 dall’estrema sinistra, per iniziativa di un gruppo di giovani del Fronte della Gioventù e del Fuan milanese. L’emittente è una voce fuori dal coro che trasmette, quasi in clandestinità, le canzoni del primo cantautore di musica alternativa di destra Fabrizio Marzi e dei gruppi Gli Amici del Vento, La Compagnia dell’Anello e gli Zeta Pi Emme. Oggi alle ore 11lafanno rivivere, insieme a tanti illustri ospiti e trasmessa anche dal sito del Secolo d’Italia, la storica. L'articolo Secolo d'Italia.