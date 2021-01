“Quello se la voleva fare”: altra uscita clamorosa di Alda D’Eusanio che dà del pedofilo a Dante (Di domenica 31 gennaio 2021) Appena entrata nel Grande Fratello Vip Alda D’Eusanio si è lasciata andare a diverse uscite fuori luogo tanto da rischiare l’espulsione nonostante non abbia compiuto nemmeno una settimana nella casa. Ha rischiato l’esclusione per la prima volta quando mentre parlava seduta con Tommaso Zorzi e Carlotta Dall’Isola ha chiesto al milanese “perché vedi qualche ne*ro?”. Immediate le richieste di squalifica. LEGGI ANCHE => GF Vip, Alda D’Eusanio rischia già l’espulsione: la frase della conduttrice scatena la bufera – VIDEO A poche ore da questo avvenimento la giornalista abruzzese ne ha sparata un altra, mentre i vip parlavano dell’illustre poeta Dante Alighieri ad un certo punto la giornalista tira fuori un ambigua teoria secondo quale il poeta fiorentino fosse un ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 31 gennaio 2021) Appena entrata nel Grande Fratello Vipsi è lasciata andare a diverse uscite fuori luogo tanto da rischiare l’espulsione nonostante non abbia compiuto nemmeno una settimana nella casa. Ha rischiato l’esclusione per la prima volta quando mentre parlava seduta con Tommaso Zorzi e Carlotta Dall’Isola ha chiesto al milanese “perché vedi qualche ne*ro?”. Immediate le richieste di squalifica. LEGGI ANCHE => GF Vip,rischia già l’espulsione: la frase della conduttrice scatena la bufera – VIDEO A poche ore da questo avvenimento la giornalista abruzzese ne ha sparata un, mentre i vip parlavano dell’illustre poetaAlighieri ad un certo punto la giornalista tira fuori un ambigua teoria secondo quale il poeta fiorentino fosse un ...

borghi_claudio : @JackFra9 @bravimabasta Si ma certi programmi (e quello era uno di quelli) una volta immessa non la mostrano più in… - youareinmyhead_ : @aronvstyles Molto chiaro su quello che voleva fare - Inter_Rompi : @bizzlehals tantissimi anni fa dissi al padre di una mia fidanzata, che non voleva uscissimo la domenica sera, test… - Zen19861 : @starkbuckz Lui aveva paura di quello che provava per Eda e ha agito d impulso per ferirla però sinceramente parlan… - reeedriott : Metto subito in chiaro che questa scena mi ha fatto venire i brividi perchè adesso, l'odio e la disperazione di Gab… -