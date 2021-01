Quelli che il calcio, gli ospiti del 31 gennaio 2021 (Di domenica 31 gennaio 2021) Il 31 gennaio 2021, alle 14:00 su Raidue, va in onda la dodicesima puntata della 28esima edizione di Quelli che il calcio, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi gli ospiti ed i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità. Nella dodicesima puntata, tornano due eroi dello sport degli anni Novanta, il signore degli anelli Jury Chechi e il bomber delle notti magiche di Italia 90 Totò Schillaci. Ad entrambi Mia, Luca e Paolo sottoporranno una dura prova: per il primo sarà prevista una dimostrazione di allenamento in studio, per il secondo un quiz sulle conoscenze calcistiche sotto la surreale supervisione di Nino ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 31 gennaio 2021) Il 31, alle 14:00 su Raidue, va in onda la dodicesima puntata della 28esima edizione diche il, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi glied i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità. Nella dodicesima puntata, tornano due eroi dello sport degli anni Novanta, il signore degli anelli Jury Chechi e il bomber delle notti magiche di Italia 90 Totò Schillaci. Ad entrambi Mia, Luca e Paolo sottoporranno una dura prova: per il primo sarà prevista una dimostrazione di allenamento in studio, per il secondo un quiz sulle conoscenze calcistiche sotto la surreale supervisione di Nino ...

