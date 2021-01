Quante posizioni ha guadagnato Lorenzo Musetti nella classifica ATP? Il nuovo ranking dopo Antalya

Leggi su oasport

(Di domenica 31 gennaio 2021)si è dovuto arrendere nell’ultimo atto del Challenger di(Turchia) che lo ha visto protagonista quest’oggi. Il 22enne nativo di Carrara si è sottoposto a uno sforzo notevole, giocando il match di semifinale contro il turco Cem Ilkel, vinto in rimonta per 6-7 (6) 6-1 6-1, e poi la finale contro lo spagnolo Jaume Munar, che alla lunga ha prevalso con il punteggio di 6-7 (9) 6-2 6-2. E’ stata la stanchezza l’ago della bilancia di quest’ultima sfida. L’azzurrino, infatti, dal secondo set in avanti aveva davvero poca birra in corpo e così è stato costretto ad arrendersi. Tuttavia, questo percorso è stato perun passo in avanti dal punto di vista della sua. Il nativo di Carrara aveva iniziato il proprio percorso da n.129 del mondo, mentre ora è n.122 virtuale con ...