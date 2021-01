Psycho | trama e trailer del film in onda domenica 31 gennaio su IRIS

(Di domenica 31 gennaio 2021)(1998), il remake del classico di Alfred Hitchcock in312021 alle 21:15 sudel312021 suandrà inparte del ciclo “Intramontabili” inognisera. Ma attenzione, non si tratta deloriginale di Alfred Hitchcock, ma di un adattamento realizzato nel 1998 e diretto da Gus Van Sant. L’appuntamento con ilè alle 21:15 su. Si tratta di un vero e proprio remake, che ha copiato esattamente ildel 1960, scena per scena, per rendergli omaggio. ...

Ultime Notizie dalla rete : Psycho trama

Cube Magazine

...ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre una breve... Su Iris dalle 21. Una donna, in fuga dopo aver rubato una grossa somma di denaro, si ferma ...Christian Bale In AmericanIl film ruota attorno al contrastante desiderio di Patrick di ... sull'attrazione dei feromoni e l'eleganza della violenza, bilanciando discretamente unauna ...Psycho è il film stasera in tv capolavoro di Alfred Hitchcock. Scopri trama, cast, trailer, curiosità e dove vederlo in streaming.