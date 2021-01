Psycho: le tre voci di Norman nel finale del remake (Di domenica 31 gennaio 2021) Le tre voci presenti nel finale del remake di Psycho sono state unite grazie ad una multitraccia che ha dato vita ad un effetto semplicemente unico. Nell'ultima scena del remake di Psycho il monologo di Norman Bates, nei panni della madre, Norma, è stato creato grazie ad una multitraccia che ha unito tre voci diverse dando vita ad un effetto unico ed estremamente significativo per il finale del film. La voce definitiva è stata ottenuta grazie ad un campionamento di tre tracce: quella della voce della madre, tratta da questa versione del film, una voce maschile, probabilmente quella di Norman in questo remake del 1998, e la voce della madre della versione originale di Psycho risalente al ... Leggi su movieplayer (Di domenica 31 gennaio 2021) Le trepresenti neldeldisono state unite grazie ad una multitraccia che ha dato vita ad un effetto semplicemente unico. Nell'ultima scena deldiil monologo diBates, nei panni della madre, Norma, è stato creato grazie ad una multitraccia che ha unito trediverse dando vita ad un effetto unico ed estremamente significativo per ildel film. La voce definitiva è stata ottenuta grazie ad un campionamento di tre tracce: quella della voce della madre, tratta da questa versione del film, una voce maschile, probabilmente quella diin questodel 1998, e la voce della madre della versione originale dirisalente al ...

Nell'ultima scena del remake di Psycho il monologo di Norman Bates, nei panni della madre, Norma, è stato creato grazie ad una multitraccia che ha unito tre voci diverse dando vita ad un effetto unico ed estremamente significativo ...

Le tre voci presenti nel finale del remake di Psycho sono state unite grazie ad una multitraccia che ha dato vita ad un effetto semplicemente unico. Nell'ultima scena del remake di Psycho il monologo ...

