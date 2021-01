PSG, furto con scasso in casa Icardi-Wanda Nara: colpo da 400.000 euro (Di domenica 31 gennaio 2021) furto in casa Icardi-Nara.Spiacevole episodio, quello accaduto nella giornata di ieri in casa Icardi-Nara. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese "Equipe", dopo Sergio Rico, anche l'attaccante ex Inter sarebbe stato vittima di un furto nella sua abitazione di Parigi. Un gruppo di malviventi, dopo essere penetrati all'interno della casa dell'argentino, l'hanno svaligiata sfruttando l'assenza del calciatore: in trasferta con il club a Lorient per la partita di campionato. Icardi, infatti, solo successivamente sarebbe stato avvistato dai suoi domestici. Secondo il quotidiano, stando ad una prima stima, i ladri avrebbero portato via - tra oggetti e abiti di lusso - una refurtiva di un valore pari a 400..000 ... Leggi su mediagol (Di domenica 31 gennaio 2021)in.Spiacevole episodio, quello accaduto nella giornata di ieri in. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese "Equipe", dopo Sergio Rico, anche l'attaccante ex Inter sarebbe stato vittima di unnella sua abitazione di Parigi. Un gruppo di malviventi, dopo essere penetrati all'interno delladell'argentino, l'hanno svaligiata sfruttando l'assenza del calciatore: in trasferta con il club a Lorient per la partita di campionato., infatti, solo successivamente sarebbe stato avvistato dai suoi domestici. Secondo il quotidiano, stando ad una prima stima, i ladri avrebbero portato via - tra oggetti e abiti di lusso - una refurtiva di un valore pari a 400..000 ...

Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: #Icardi in trasferta col #Psg, i ladri a casa sua a #Parigi. E il bottino è da record - hbk_89 : RT @cmdotcom: #PSG, furto a casa di #Icardi mentre era a Lorient: rubati gioielli, orologi e abiti per 400mila euro - cmdotcom : #PSG, furto a casa di #Icardi mentre era a Lorient: rubati gioielli, orologi e abiti per 400mila euro… - FApor_elmundo : RT @ETGazzetta: #Icardi in trasferta col #Psg, i ladri a casa sua a #Parigi. E il bottino è da record - PSG24hours : RT @ETGazzetta: #Icardi in trasferta col #Psg, i ladri a casa sua a #Parigi. E il bottino è da record -