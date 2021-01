Provincia di Salerno, prevenzione e contrasto al Covid-19: il report dei controlli (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAnche nella settimana appena trascorsa sono stati effettuati i servizi per controllare il rispetto delle previsioni normative, previste dalla c.d. “Area Gialla”, vigente attualmente in Campania. Infatti, il Questore della Provincia di Salerno, con propria ordinanza ed in perfetta sinergia con i Comandanti Provinciali dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il prezioso concorso dell’Esercito Italiano, della Polizia Municipale di Salerno e della Polizia Provinciale, ha predisposto un dettagliato piano d’intervento che, dal 25 al 31 gennaio, ha consentito di raggiungere i seguenti risultati operativi: 6340 persone controllate e 1423 veicoli controllati; 1236 esercizi pubblici controllati; 57 persone sanzionate per mancato uso della mascherina; 13 titolari ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAnche nella settimana appena trascorsa sono stati effettuati i servizi per controllare il rispetto delle previsioni normative, previste dalla c.d. “Area Gialla”, vigente attualmente in Campania. Infatti, il Questore delladi, con propria ordinanza ed in perfetta sinergia con i Comandantili dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il prezioso concorso dell’Esercito Italiano, della Polizia Municipale die della Poliziale, ha predisposto un dettagliato piano d’intervento che, dal 25 al 31 gennaio, ha consentito di raggiungere i seguenti risultati operativi: 6340 persone controllate e 1423 veicoli controllati; 1236 esercizi pubblici controllati; 57 persone sanzionate per mancato uso della mascherina; 13 titolari ...

