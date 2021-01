Probabili formazioni Udinese-Hellas Verona: ventunesima giornata Serie A 2020/2021 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le Probabili formazioni di Udinese-Hellas Verona, match della ventunesima giornata di Serie A 2020/2021. La sfida è in programma alle 15:00 di domenica 7 febbraio nella cornice della Dacia Arena. Un match affascinante che potrà essere seguito in diretta esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale con i gol, gli episodi da moviola e nel post partita le parole dei protagonisti. Udinese – Okaka, Pussetto, Forestieri e Jajalo out. Llorente guida l’attacco ed è favorito su Nestorovski. Torna Samir dopo la squalifica. Hellas Verona – Confermato il 3-4-2-1 con Kalinic davanti a Barak e Zaccagni. Torna Magnani (squalificato contro la ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ledi, match delladi. La sfida è in programma alle 15:00 di domenica 7 febbraio nella cornice della Dacia Arena. Un match affascinante che potrà essere seguito in diretta esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale con i gol, gli episodi da moviola e nel post partita le parole dei protagonisti.– Okaka, Pussetto, Forestieri e Jajalo out. Llorente guida l’attacco ed è favorito su Nestorovski. Torna Samir dopo la squalifica.– Confermato il 3-4-2-1 con Kalinic davanti a Barak e Zaccagni. Torna Magnani (squalificato contro la ...

