President Donald Trump Day: la proposta dei GOP (Di domenica 31 gennaio 2021) Due legislatori repubblicani dell'Ohio hanno proposto di proclamare il 14 giugno "President Donald Trump Day". La proposta di celebrare questa ricorrenza il giorno del compleanno di Trump avrebbe lo scopo di onorare l'ex Presidente. I due GOP hanno infatti dichiarato che Trump ha realizzato molte imprese che hanno portato gli Stati Uniti a una prosperità

