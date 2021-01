Prenotazioni vaccino Covid, ecco dove iniziano domani (Di domenica 31 gennaio 2021) Da domani iniziano le Prenotazioni del vaccino Covid nel Lazio, è una delle prime regioni a partire, seguiranno nelle prossime settimane anche le altre. Nel Lazio, dal 1 febbraio chi ha compiuto ottant’anni o chi li compirà nel 2021 potrà prenotare il vaccino anti Covid, la procedura è molto semplice, non richiede questa volta lo Spid ma solo il codice fiscale. Una volta effettuata la prenotazione bisognerà aspettare l’8 febbraio, data in cui inizierà la somministrazione delle prime dose vaccinali. Il giorno indicato per ogni paziente verrà indicato nella singola procedura online, sarà importante conservare la ricevuta che contiene tutte le informazioni essenziali. Prenotazioni vaccino Covid, ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Daledelnel Lazio, è una delle prime regioni a partire, seguiranno nelle prossime settimane anche le altre. Nel Lazio, dal 1 febbraio chi ha compiuto ottant’anni o chi li compirà nel 2021 potrà prenotare ilanti, la procedura è molto semplice, non richiede questa volta lo Spid ma solo il codice fiscale. Una volta effettuata la prenotazione bisognerà aspettare l’8 febbraio, data in cui inizierà la somministrazione delle prime dose vaccinali. Il giorno indicato per ogni paziente verrà indicato nella singola procedura online, sarà importante conservare la ricevuta che contiene tutte le informazioni essenziali., ...

QuotidianPost : Prenotazioni vaccino Covid, ecco dove iniziano domani - EmilianoVerga : RT @alelomi: Prenotazione #vaccino Covid, domani via in Lazio. Il calendario nelle altre regioni - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Domani nuovi colori: come cambiano le regole. Al via le prenotazioni del vaccino per over 80 - CorrNazionale : Dal 1° febbraio partono le vaccinazioni per gli over 80 nel Lazio: pubblicate sul sito - mmastrogiacomo : E #Lombardia non pervenuta -