Premier, Tuchel conquista la prima vittoria. 2-0 al Burnley firmato Azpilicueta e Alonso (Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo l'esordio a reti bianche contro il Wolverhampton ecco la prima vittoria sulla panchina del Chelsea per Thomas Tuchel. I Blues hanno superato il Burnley per 2-0 nel match dell'ora di pranzo. Una rete per tempo, apre Azpilicueta, chiude Marcos Alonso. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

