Premier League | primo tentativo di fuga del City | lo United pareggia con l’Arsenal Bene il Liverpool

ZZiliani : + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + #Rugani al #Torino. Ecco cosa succede a non volere fare sconti a… - repubblica : Premier League, contro Rashford insulti razzisti sui social. Lui: 'Orgoglioso di essere nero' - SkySport : Accuse razziste, la replica di Rashford sui social - gippu1 : Sicuramente la tendenza è condivisa anche negli altri top campionati europei: la Liga è a 10 gol su punizione diret… - sportli26181512 : Brighton-Tottenham 1-0: Una rete di Trossard al 17° minuto, segnata su assist di Groß, ha dato un'importante vittor… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

... in casa, col Liverpool, giovedì sera ; questa sera, a sorpresa, in quel di Brighton: una squadra che in casa in questa stagione non aveva ancora trovato i 3 punti!Tottenham, Mourinho:...L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo in casa del West Ham: 'Oggi sono molto soddisfatto, abbiamo fatto una grande gara: l'abbiamo avuta sempre sotto ...Calcio: ecco gli highlights completi e i gol di Brighton-Tottenham, match valevole per la ventunesima giornata di Premier League 2020/2021 ...Nella ventunesima giornata di Premier League, il City si conferma in vetta. Sconfitta inaspettata per il Tottenham, prima vittoria per il Chelsea di Tuchel.