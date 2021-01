Premier League | i risultati della ventunesima giornata | prima vittoria di Tuchel sulla panchina del Chelsea Colpo Leeds

repubblica : Premier League, contro Rashford insulti razzisti sui social. Lui: 'Orgoglioso di essere nero' - SkySport : Accuse razziste, la replica di Rashford sui social - SkySport : ?? SUPER GIOCATA DI FERRAN TORRES ? Gabriel Jesus porta avanti il City ??? Tutti i gol ?? - sportli26181512 : Leicester-Leeds United 1-3: Nel match valido per la ventunesima giornata della Premier League, il Leeds United va s… - sportface2016 : #PremierLeague, il #Leicester cade in casa: show del #Leeds di Bielsa -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

I Blues si sono imposti contro il Burnley nel 'lunch match' di oggi in. Primo gol al 40' con Azpilicueta, mentre nel finale è arrivato il gol del definitivo 2 - 0 realizzato dall'ex ...I Blues si sono imposti contro il Burnley nel 'lunch match' di oggi in. Primo gol al 40' co Azpilicueta, mentre nel finale è arrivato il gol del definitivo 2 - 0 realizzato dall'ex ...Cade il Leicester sotto i colpi del Leeds di Bielsa. La squadra di Brendan Rodgers subisce un’inaspettata sconfitta casalinga al King’s Power Stadium, 1-3 nel match della ventunesima giornata di Premi ...Le formazioni ufficiali di Brighton-Tottenham, sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Premier League 2020/2021.