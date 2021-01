Premier League 2020 2021 | il Liverpool batte 3-1 il West Ham e sale al terzo posto

Leggi su sportface

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ilpassa 3-1 al Londos Stadium contro ilHam nel match valevole per la ventunesima giornata digrazie alla doppietta realizzata da Mohamed Salah e alla rete di Georginio Wijnaldum ed infila il secondo successo consecutivo dopo quello dell’ultimo turno con il Tottenham. Nella prima frazione di gara i Reds fanno molta fatica a costruire delle interessanti trame di gioco offensive, tant’è che si torna negli spogliatoi sul parziale di 0-0. Nella ripresa, però, gli uomini di Jurgen Klopp dilagano con la doppietta di Salah al 57? e al 68?, per poi calare il tris all’84’ con Wijnaldum; inutile il gol di Craig Dawson siglato nel finale per i padroni di casa. In virtù di questo risultato i Reds salgono ala ...