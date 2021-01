Prada Cup, Pietro Sibello: il “nuovo” tattico di Luna Rossa. Che “triangolo” con Spithill e Bruni: la rivoluzione a bordo (Di domenica 31 gennaio 2021) Pietro Sibello è cresciuto esponenzialmente nel corso delle ultime quattro regate ed è diventato un punto di riferimento imprescindibile per Luna Rossa. Se nelle regate del round robin di Prada Cup era parso un po’ sottotono, il trimmer randa è letteralmente esploso durante la semifinale contro American Magic ed è stato uno dei maggiori protagonisti del 4-0 rifilato agli statunitensi nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Il motivo è presto detto: l’intero equipaggio, guidato dai timonieri James Spithill e Francesco Bruni, ha dato piena fiducia al ligure, il quale ha ricevuto anche l’investitura al ruolo di tattico al bordo dello scafo tricolore. Luna Rossa non ha un tattico puro a ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021)è cresciuto esponenzialmente nel corso delle ultime quattro regate ed è diventato un punto di riferimento imprescindibile per. Se nelle regate del round robin diCup era parso un po’ sottotono, il trimmer randa è letteralmente esploso durante la semifinale contro American Magic ed è stato uno dei maggiori protagonisti del 4-0 rifilato agli statunitensi nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Il motivo è presto detto: l’intero equipaggio, guidato dai timonieri Jamese Francesco, ha dato piena fiducia al ligure, il quale ha ricevuto anche l’investitura al ruolo dialdello scafo tricolore.non ha unpuro a ...

