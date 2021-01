Prada Cup, Luna Rossa si gode il giorno di riposo. Da domani allenamenti e novità per la finale contro Ineos (Di domenica 31 gennaio 2021) Luna Rossa si è ormai lasciata alle spalle la vittoria contro American Magic nella semifinale della Prada Cup. L’imbarcazione italiana ha travolto gli statunitensi con un sonoro 4-0, chiudendo la pratica nel giro di 24 ore e conquistando meritatamente l’accesso all’atto conclusivo contro Ineos Uk (si incomincia il 13 febbraio). Il team tricolore è particolarmente cresciuto nell’ultima settimana, è migliorato sotto diversi punti di vista (comunicazione a bordo, velocità con vento forte, visione del campo di regata) ma è allo stesso tempo consapevole che bisogna compiere un ulteriore salto in avanti per battagliare alla pari con i britannici e continuare a inseguire la possibilità di fronteggiare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup.ù James Spithill e ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021)si è ormai lasciata alle spalle la vittoriaAmerican Magic nella semidellaCup. L’imbarcazione italiana ha travolto gli statunitensi con un sonoro 4-0, chiudendo la pratica nel giro di 24 ore e conquistando meritatamente l’accesso all’atto conclusivoUk (si incomincia il 13 febbraio). Il team tricolore è particolarmente cresciuto nell’ultima settimana, è migliorato sotto diversi punti di vista (comunicazione a bordo, velocità con vento forte, visione del campo di regata) ma è allo stesso tempo consapevole che bisogna compiere un ulteriore salto in avanti per battagliare alla pari con i britannici e continuare a inseguire la possibilità di fronteggiare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup.ù James Spithill e ...

