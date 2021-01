Prada Cup, la “nuova” formazione di Luna Rossa: Spithill-Bruni, il doppio timoniere funziona. Sibello, tattico di lusso (Di domenica 31 gennaio 2021) Luna Rossa ha ringraziato l’obbligo di disputare la semifinale di Prada Cup: l’intensa settimana di allenamenti e le quattro regate dominate contro American Magic hanno permesso all’equipaggio italiano di crescere in maniera esponenziale, la barca è migliorata sensibilmente e il team tricolore ha risolto alcuni punti deboli come il rendimento con vento forte, la comunicazione a bordo, l’affiatamento dell’equipaggio e il rapporto tra i due timonieri. Francesco Bruni e James Spithill hanno sempre lavorato bene in tandem, ma ora il loro feeling sembra essere perfetto: lo skipper Max Sirena ha dato al siciliano il comando di parola, è lui a impartire le chiamate a bordo in un clima tranquillo, sereno e di grande linearità. Il fuoriclasse australiano ha avuto la possibilità di esprimersi al meglio nel suo ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021)ha ringraziato l’obbligo di disputare la semifinale diCup: l’intensa settimana di allenamenti e le quattro regate dominate contro American Magic hanno permesso all’equipaggio italiano di crescere in maniera esponenziale, la barca è migliorata sensibilmente e il team tricolore ha risolto alcuni punti deboli come il rendimento con vento forte, la comunicazione a bordo, l’affiatamento dell’equipaggio e il rapporto tra i due timonieri. Francescoe Jameshanno sempre lavorato bene in tandem, ma ora il loro feeling sembra essere perfetto: lo skipper Max Sirena ha dato al siciliano il comando di parola, è lui a impartire le chiamate a bordo in un clima tranquillo, sereno e di grande linearità. Il fuoriclasse australiano ha avuto la possibilità di esprimersi al meglio nel suo ...

