Prada Cup, James Spithill: “Luna Rossa è migliorata, ma non è ancora abbastanza. Abbiamo novità” (Di domenica 31 gennaio 2021) Domenica di riposo per Luna Rossa nella baia di Auckand (Nuova Zelanda). Dopo la spettacolare vittoria per 4-0 contro American Magic, valsa la qualificazione alla Finale della Prada Cup, l’equipaggio ha beneficiato di qualche ora di meritato relax, ma già a partire da domani si tornerà in acqua per allenarsi e per prepararsi alla spettacolare sfida contro Ineos Uk. L’atto conclusivo incomincerà il 13 febbraio, sarà una serie molto equilibrata e avvincente: serviranno delle prestazioni di lusso per tenere testa ai britannici e cercare di alzare al cielo il trofeo, guadagnandosi il diritto di fronteggiare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Il timoniere James Spithill ha travolto Dean Barker nelle fasi di partenza e ora non veda l’ora di vedersela col fortissimo Ben Ainslie. ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Domenica di riposo pernella baia di Auckand (Nuova Zelanda). Dopo la spettacolare vittoria per 4-0 contro American Magic, valsa la qualificazione alla Finale dellaCup, l’equipaggio ha beneficiato di qualche ora di meritato relax, ma già a partire da domani si tornerà in acqua per allenarsi e per prepararsi alla spettacolare sfida contro Ineos Uk. L’atto conclusivo incomincerà il 13 febbraio, sarà una serie molto equilibrata e avvincente: serviranno delle prestazioni di lusso per tenere testa ai britannici e cercare di alzare al cielo il trofeo, guadagnandosi il diritto di fronteggiare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Il timoniereha travolto Dean Barker nelle fasi di partenza e ora non veda l’ora di vedersela col fortissimo Ben Ainslie. ...

