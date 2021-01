Povero Conte | Travaglio lo inguaia paragonando Renzi a Bin Laden | Di Battista insiste nelle offese

(Di domenica 31 gennaio 2021) Sono ore difficili per il “, costretto a restare a guardare mentre Fico prova a convincerea rientrare nella maggioranza per sostenere un nuovo governo, col vecchio premier. Non proprio un’impresa facile, visto chestesse ore in cuifa sapere di aver sentito il leader di Iv, con il presidente della Camera che annuncia per domani una possibile sintesi politica delle consultazioni, i fedelissimi di Giuseppe continuavano a bombardare il nemico che si vorrebbe convincere a rientrare nei ranghi.e BinOggi il leader della fazione contiana degli anti-ani, Marco, direttore del “Fatto Quotidiano“, ospite di Lucia Annunziata a “In ...

Unter con Renzi dentro. L'unico ad uscire pimpante dalle soporifere stanze di Mattarella è ... rientrato in Italia, abbia potuto partecipare bello bello alle consultazioni quando ad ogni......solo una parte del Parlamento (in questo caso le forze che costituivano la maggioranza del... demolendo così anche l'esplorazione delFico e il trionfalismo dell'attuale ministro degli ...Quel mito di Claudio Borghi . Proprio non li sopporta gli strateghi del Conte ter e ogni giorno ne spara una per non mandarglielo a dire dai ...