Potenza-Palermo, paura per Bucolo al termine del match: l’auto del centrocampista si è ribaltata. I dettagli (Di domenica 31 gennaio 2021) paura per Rosario Bucolo.Al termine di Potenza-Palermo, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie C-Girone C (seconda del girone di ritorno) e terminata 0-0, il centrocampista rossoblu è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale: all’uscita dello stadio "Alfredo Viviani", l'auto del calciatore di origini catanesi, si è ribaltata per cause ancora da accertare.Fortunatamente, lo scontro non ha causato danni pesanti a cose o persone, ma Bucolo, sotto shock, è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso San Carlo in via precauzionale: le condizioni fisiche del mediano sono ottime e in pochi giorni dovrebbe essere dimesso. Leggi su mediagol (Di domenica 31 gennaio 2021)per Rosario.Aldi, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie C-Girone C (seconda del girone di ritorno) e terminata 0-0, ilrossoblu è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale: all’uscita dello stadio "Alfredo Viviani", l'auto del calciatore di origini catanesi, si èper cause ancora da accertare.Fortunatamente, lo scontro non ha causato danni pesanti a cose o persone, ma, sotto shock, è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso San Carlo in via precauzionale: le condizioni fisiche del mediano sono ottime e in pochi giorni dovrebbe essere dimesso.

