Popeye Zeneize | il nuovo drink di Roberto Maone

viviromatv : DRINK: POPEYE ZENEIZE BARTENDER: Roberto Maone, bar manager del Punta Tre Pini di Genova INGREDIENTI: 6 cl Jacquart… - tanyasbrandshow : Il drink allo champagne ‘POPEYE ZENEIZE, di Roberto Maone, bar manager del Punta Tre Pini di Genova… - rdegiorgi53 : Il drink allo champagne ‘POPEYE ZENEIZE, di Roberto Maone, bar manager del Punta Tre Pini di Genova -

Ultime Notizie dalla rete : Popeye Zeneize

Corriere Nazionale

In '', infatti, che dal dialetto suona un po' come un 'alla Genovese ', servito in un bicchiere a forma di pipa , oggetto tipico del personaggio inventato da Elzie Crisler Segar ...In '', infatti, che dal dialetto suona un po' come un 'alla Genovese ', servito in un bicchiere a forma di pipa , oggetto tipico del personaggio inventato da Elzie Crisler Segar ...