Pizzeria “negazionista” si oppone alle autorità | “Distruggete tutto”- VIDEO

(Di domenica 31 gennaio 2021) Arrivano i controlli in un locali che stava servendo circa cinquanta persone. Lasi scontra duramente con le forze dell’ordine. La pandemia globale da Coronavirus, scoppiata ormai un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Pizzeria negazionista

Cronache Maceratesi

... oltre ai proverbiali avanzi dimisti a bottiglie e cartine sparsi un po' ovunque. Siamo ... non perché certa gente sia "irresponsabile" o "" come si usa dire oggi, al tempo delle ...Rho (Milano), 5 novembre 2020 - «Io non sono un, il virus esiste e ci sono ancora tantissimi contagi, se le chiusure sono necessarie ...e bar San Bernardino si respira un clima ...