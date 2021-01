Pirlo: «Buona partita ma dovevamo chiuderla prima» – VIDEO (Di domenica 31 gennaio 2021) Il commento di Andrea Pirlo dopo la vittoria per 2-0 della Juventus sul capo della Sampdoria. Le parole in conferenza stampa Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa dopo la partita tra la sua Juve e la Sampdoria. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. LA GARA – «partita faticosa, giocavamo contro una grande squadra. Sapevamo che sarebbe stata difficile, siamo stati bravi nel primo tempo ma dovevamo chiuderla. Quando rimani in bilico fai un po’ più di fatica». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Il commento di Andreadopo la vittoria per 2-0 della Juventus sul capo della Sampdoria. Le parole in conferenza stampa Andreaha parlato in conferenza stampa dopo latra la sua Juve e la Sampdoria. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. LA GARA – «faticosa, giocavamo contro una grande squadra. Sapevamo che sarebbe stata difficile, siamo stati bravi nel primo tempo ma. Quando rimani in bilico fai un po’ più di fatica». Leggi su Calcionews24.com

