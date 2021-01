Piattaforma Soresa per l’adesione al vaccino in Campania, link e modalità prenotazione (Di domenica 31 gennaio 2021) Da questo weekend è possibile dare la propria adesione al vaccino in Campania sulla Piattaforma Soresa online. La richiesta di prenotazione è riservata al target di residenti più anziani, quelli con età superiore agli 80 anni. La procedura è estremamente semplice ed intuitiva ma va detto anche che esiste l’alternativa di manifestare le proprie intenzioni anche ai medici di base. Chiunque voglia far valere il proprio diritto a ricevere la sua dose per il vaccino anti Covid-19 dovrà semplicemente recarsi su questa sezione del sito Soresa dedicato alla campagna. I dati necessari per la prenotazione sono semplicemente due: il form di adesione andrà compilato semplicemente con il codice fiscale personale e col numero della propria tessera sanitaria. Nel ... Leggi su optimagazine (Di domenica 31 gennaio 2021) Da questo weekend è possibile dare la propria adesione alinsullaonline. La richiesta diè riservata al target di residenti più anziani, quelli con età superiore agli 80 anni. La procedura è estremamente semplice ed intuitiva ma va detto anche che esiste l’alternativa di manifestare le proprie intenzioni anche ai medici di base. Chiunque voglia far valere il proprio diritto a ricevere la sua dose per ilanti Covid-19 dovrà semplicemente recarsi su questa sezione del sitodedicato alla campagna. I dati necessari per lasono semplicemente due: il form di adesione andrà compilato semplicemente con il codice fiscale personale e col numero della propria tessera sanitaria. Nel ...

